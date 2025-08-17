En lo que fue considerada como una actuación histórica; la delegación del estado Bolívar obtuvo el séptimo lugar en el medallero de la edición XIX de los Juegos Nacionales Estudiantiles 2025, llevados a cabo desde el primero al 17 de agosto en los estados Lara, Falcón y Yaracuy.

La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, se mostró orgullosa y envió sus felicitaciones a los 226 atletas que representaron a la región en esta justa deportiva.

Al cierre de esta edición XIX de los Juegos Nacionales Estudiantiles 2025; Bolívar quedó en el séptimo lugar de la tabla, de los 25 estados que participaron; sumando 13 medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce, para un total de 28.

Actuación histórica

La líder regional destacó la actuación de la delegación bolivarense, que del décimo cuarto lugar (14) alcanzado en años anteriores, finalizaron esta edición XIX en el puesto número 7, lo que evidencia el compromiso y la constancia de los atletas.