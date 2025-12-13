Un sujeto identificado como: Yosmar Eduardo Nieves, alias «El Puñito», resultó abatido este viernes por funcionarios de PoliCarabobo tras un enfrentamiento a tiros en Güigüe, estado Carabobo.

El hombre era intensamente buscado por múltiples delitos, destacando el robo de celulares y viviendas en la zona.

De acuerdo con el parte policial, Nieves se enfrentó a la comisión con un revólver calibre 38, lo que derivó en su neutralización.

Hace menos de un mes, el delincuente había sido detenido por funcionarios del CICPC, delegación Carlos Arvelo, donde se recuperó parte de los bienes hurtados en la región.

«El Puñito» acumulaba un historial delictivo por asaltos sistemáticos a residencias y hurto de teléfonos móviles. Tras su liberación reciente, volvió a delinquir hasta toparse con la policía en Güigüe.

El procedimiento fue notificado al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. PoliCarabobo continúa operativos para desarticular bandas similares en Carabobo.