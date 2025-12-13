Una venezolana de 29 años radicada en Bélgica fue salvajemente asesinada el martes en su vivienda de Hoogstraat, Amberes, por su expareja, quien violó una orden de alejamiento pese a denuncias previas por agresiones físicas.

Betshy Vásquez, originaria de Barquisimeto y de la urbanización Yucatán, había terminado su relación con Juan Bautista Lucena Almao, de 42 años y también venezolano, en agosto tras sufrir una grave golpiza. Ella presentó denuncia formal y obtuvo restricción judicial que le impedía acercarse.

Sin embargo, Lucena irrumpió en el hogar, causándole múltiples heridas fatales que provocaron su muerte en el sitio.

El agresor intentó suicidarse inmediatamente después y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo custodia policial mientras las autoridades belgas investigan.

La pareja comparte una hija de 6 años, ahora huérfana de madre, a cargo de la abuela materna que viajó desde Venezuela.

Familiares y la comunidad venezolana en Bélgica exigen justicia para Betshy y apoyo logístico para la menor y su cuidadora.

El caso, reportado por Soy Larense, resalta la vulnerabilidad de migrantes ante violencia de género pese a medidas protectoras.