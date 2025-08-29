Un hombre de 35 años de edad es acribillado a tiros por desconocidos que lo abordaron para ejecutarlo, el suceso ocurrió en horas de la mañana del jueves 29 en la calle Camilo Torres, cerca del colegio Ramón Bastidas del sector Rosario de Paya, municipio Santiago Mariño, estado Aragua.

Vecinos oyeron las detonaciones a primera hora de la mañana, posteriormente se produce el hallazgo del cadáver que estaba tirado al pavimento y a un lado un vehículo Toyota Land Cruiser, tipo camioneta de los viejos, en el cual se desplazaba el infortunado.

La víctima fue identificada como Dionatan Diosnel Ochoa Morena, quien fue hallado sin vida junto a un vehículo de color azul placas 746IAB, el infortunado recibió múltiples disparos.

Funcionarios de la Delegación de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron múltiples evidencias, entre ellas 14 casquillos percutidos de calibre 9 mm, que podrían ser fundamentales para esclarecer lo sucedido.

Según las primeras hipótesis policiales, el crimen podría responder a un ajuste de cuenta o venganza, aunque la investigación sigue abierta para confirmar este móvil.

Se espera que familiares de Ochoa acudan a la morgue de Caña de Azúcar para proceder con la identificación formal del cuerpo y solicitar el traslado, mientras la comunidad local expresó su alarma ante la escalada de violencia en la zona.

Se desconoce cómo ocurrieron los hechos, tampoco se sabe cuántas personas se encuentran involucradas, aunque se presume que son varias por el número de proyectiles hallado en la escena del crimen.