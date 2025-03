Demi Moore está viviendo uno de los momentos más altos de su carrera tras el estreno de La Sustancia, película que le ha valido el reconocimiento de la crítica y nominaciones en los premios más importantes del cine. Sin embargo, su trayectoria no siempre fue tan luminosa. En sus inicios, la actriz enfrentó una dura batalla contra las adicciones, una lucha que estuvo a punto de poner en riesgo su prometedora carrera.

Recientemente, Moore participó en el «documental Andrew McCarthy, Brat. Las jóvenes estrellas de los años 80», donde reveló cómo la adicción al alcohol marcó sus días en el rodaje de St. Elmo’s Fire. «Me pusieron un acompañante las 24 horas del día durante todo el rodaje para que no bebiera. Podrían haber encontrado a otra persona para el papel», confesó la actriz.

Sin embargo, Moore también aseguró en el podcast WTF with Marc Maron que su verdadera adicción no era el alcohol, sino las drogas. «Cuando rodaba St. Elmo’s Fire, recuerdo que Joel Schumacher me dijo que no quería verme beber una cerveza. Y yo pensaba: ‘Yo no bebo'», explicó.

La actriz reveló que, aunque creció en un entorno donde el alcoholismo era una constante, nunca sintió atracción por la bebida, pero sí por las drogas, en especial la cocaína.

Los problemas con las adicciones llevaron a Moore a un punto crítico. Con el tiempo, se dio cuenta de que todo surgía de sus miedos y de su baja autoestima. «No tenía ningún tipo de autoestima, tenía mucho miedo a fracasar y a perder. Estaba desesperada por encajar en ese mundo. Mi necesidad de agradar era máxima», confesó. A pesar de que le propusieron ir a rehabilitación durante el rodaje de St. Elmo’s Fire, ella decidió posponerlo para poder terminar la filmación.

Hoy, Demi Moore es un ejemplo de superación. Con La Sustancia, no solo reafirma su talento, sino también su capacidad de reinventarse y resurgir con más fuerza que nunca.