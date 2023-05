Madre de la estudiante de 11 años de edad, presuntamente violada por su maestro en la Unidad Educativa Bolivariana Tumeremo el pasado mes de abril, denunció que existen irregularidades en el caso de su hija y exige que el fiscal del caso se inhiba de la causa.

Solicita al fiscal nacional Tarek William Saab que intervenga y ordene un fiscal con competencia nacional, cree que las investigaciones están amañadas y para la víctima no hay garantía que el culpable sea castigado con todo el peso de la ley.

La progenitora de la menor dijo que los derechos de su hija no están siendo defendidos sino vulnerados.

“No confío como el doctor Iván Márquez, está llevando el caso, pareciera que intenta favorecer al victimario”, expresó.

También contó que desde la última audiencia de presentación del acusado no le había respondido las llamadas ni los mensaje de textos.

Poca atención del fiscal del caso

Dice como víctima y madre de la estudiante ella quería reunirse con él para hablar sobre el caso, cómo lo veía y cómo estaba avanzando. “Tardó un día para atenderme, solo para responderme que faltan tres citas con el psicólogo y que eso es lo que estaba cuadrando”

La mamá de la niña alegó que al fiscal solo le preocupa cuadrar las citas que faltan, a él no le está importando la situación, “tengo testigos que pueden ayudar más en cuanto a los hechos que involucran al maestro. No lo veo sus nombres en ninguna parte”.

Tras días de buscar manera de comunicarse con el fiscal Márquez “hoy fui a plantarme a su oficina para que me atendiera”, indicó.

“Cuando paso a su oficina, lo veo ni pendiente con el caso. No le veo el interés. Pues, yo le digo que tengo tres testigos y dice ¿Qué estuvieron en el caso? ¿Qué vieron? Y le respondo que dos representantes, dispuestos a testificar y una niña que vio cuando el maestro le tapó la boca a mi hija y la ingreso al salón, donde sucedieron los hechos que ya se conocen”, explicó la denunciante.

Proseguido contando que “ni siquiera me prestó atención, no me pidió los nombre ni cuáles paso hay que tomar. Nada”.

La madre esperaba una repuesta del fiscal y solo, según, lo dicho por la madre que le respondió que “eso es todo. Ya le escribiré cuando sean las citas de la psicólogo forense y le contestó: okey, gracias, retirándome de su oficina”.

Examen forense

Otras de las irregulares del caso es el examen forense, el cual se le aplicó en tres oportunidades por parte de los médicos forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), cuyos resultaron fueron negativos.

Por su parte, la madre de la niña 11 años de edad le realizó un examen particular con una gineco-obstetra, dando como resultado que la pequeña presentaba flujo abundante con mal olor, himen desgarrado sin sangramiento y la vulva un poco roja.

La mamá de la víctima solicita un cambio de fiscal del caso de su hija porque “siente que hay intereses de por medio y que no se le hará justicia”.