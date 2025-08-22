Una niña de 11 años fue brutalmente agredida sexualmente en la comunidad de Las Brisas, municipio Acevedo, estado Miranda, en un presunto caso donde una adolescente de 15 años actuó como cómplice para conducirla hasta un domicilio donde dos hombres le causaron heridas físicas y daños psicológicos. Los familiares claman por una respuesta rápida por parte de las autoridades.

Según declaraciones aportadas por la madre de la víctima, todo comenzó cuando una joven de 15 años, que sería cómplice, convenció a la menor para acompañarla bajo el pretexto de buscar un cargador.

La adolescente condujo a la niña hasta una vivienda aislada en la zona, donde se encontraban dos hombres conocidos en el entorno con los apodos “Papito”, sujeto de años de edad y “Moncho” de 20 años. Al llegar al lugar, la víctima fue atacada: uno de los hombres le tapó la boca para impedir que gritara, mientras que el otro la sometió físicamente. Los agresores la desnudaron y abusaron sexualmente de ella, provocándole heridas físicas además de un profundo trauma emocional.

Tras el horror vivido, la menor logró regresar a su casa entre lágrimas y con señales visibles del abuso, hecho que alertó inmediatamente a su madre.

La familia interpuso la denuncia ante los cuerpos de seguridad y la Fiscalía, solicitando una investigación rápida y exhaustiva para que los responsables sean identificados y sancionados conforme a la ley.

Las autoridades de la región ya iniciaron las averiguaciones y han desplegado operativos para localizar y detener a los señalados como agresores, así como evaluar el papel de la adolescente cómplice durante el procedimiento judicial.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier caso de abuso o maltrato infantil y reafirmaron su compromiso en la lucha contra la violencia y la impunidad en el estado Miranda y el resto del país.