Un exfuncionario policial fue asesinado de forma violenta a plena luz del día en el barrio Unión de Guanare, estado Portuguesa, el infortunado hombre recibió múltiples disparos.

Gilbert Montilla, retirado de la Policía estatal, falleció tras recibir varios disparos a manos de dos sujetos que se desplazaban en motocicleta, justo frente a su residencia. Las investigaciones apuntan a posibles motivos de venganza, aunque permanecen abiertas otras hipótesis.

El asesinato del hombre de 44 años de edad, ocurrido la tarde del miércoles 20, conmocionó al barrio Unión y a la comunidad policial del estado Portuguesa. Montilla, quien había servido por más de una década en la Policía del estado y que actualmente se encontraba jubilado, retornaba a su vivienda ubicada en dicha urbanización, conducía su camioneta Toyota 4Runner color gris con placas DBV-73V.

Según testimonios recopilados por los organismos de seguridad, Montilla descendió de su vehículo con la intención de abrir el portón de su casa cuando fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta.

Los atacantes sin mediar palabras le dispararon en repetidas ocasiones, causándole heridas mortales y haciendo que cayera sin vida en el lugar.

El crimen, calificado como un acto planificado, movilizó a comisiones conjuntas de la Policía del estado Portuguesa, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Delegación Municipal Guanare.

Familiares y amigos de Montilla manifestaron su profunda consternación y exigieron justicia, solicitando que se aceleren las investigaciones para capturar a los responsables del homicidio.

El cuerpo de Montilla fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) en Guanare, donde se practicó la necropsia de ley. Por su parte, los organismos policiales continúan con las pesquisas activas que permitan esclarecer los hechos y evitar que otros exfuncionarios o ciudadanos sean víctimas de este tipo de violencia.