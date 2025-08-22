Un fatal accidente se registró la tarde del miércoles en la vía Choroní-Maracay, en el estado Aragua, cuando una camioneta Toyota Hilux se precipitó por un barranco cerca del comercio Los Enanitos, municipio Girardot.

El siniestro dejó un saldo de tres personas fallecidas y una adolescente de 14 años gravemente herida, quien fue trasladada de emergencia al Hospital Central de Maracay.

El suceso fue reportado pasadas las tres de la tarde, cuando el chofer de una camioneta Toyota Hilux quien viajaba por la carretera Choroní-Maracay, perdió el control del mismo y cayó por un barranco.

Según reportes oficiales de Protección Civil Aragua, en el vehículo se trasladaban cuatro personas: los señores Carlos Méndez (42 años), María López (38 años) y José Ramírez (45 años), quienes lamentablemente murieron en el lugar debido a la fuerza del impacto. Además, viajaba una menor identificada como Daniela Torres, de 14 años, quien resultó gravemente herida.

Las unidades de Protección Civil Girardot acudieron rápidamente al sitio para realizar las labores de rescate.

La joven Daniela fue estabilizada en el lugar y con carácter urgente fue trasladada hasta el Hospital Central de Maracay, donde permanece bajo observación médica en estado reservado.

Durante las operaciones de rescate, se tuvo que cerrar preventivamente la carretera para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y permitir la remoción segura de la camioneta siniestrada.

Las autoridades de tránsito y la Fiscalía del Ministerio Público iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas que originaron el aparatoso accidente.

Entre las hipótesis preliminares se considera la posible pérdida de control del vehículo por exceso de velocidad o alguna falla mecánica, aunque no se descarta la influencia de factores climáticos o estado de la vía.