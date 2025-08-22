PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN PABLO II

LA CATEDRAL DE TODOS

DIÓCESIS DE CIUDAD GUAYANA

PUERTO ORDAZ – ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

«La Iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo»

San Juan Pablo II

Más como Tú

Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. (Gálatas 2, 20). Te buscaba fuera de mí, sin saber que estabas dentro. (San Agustín). Conocer, seguir y amar a Jesucristo, lo es todo. (Padre Antonio Chevrier). Jesús, ahora que yo ya no puedo más, es cuando tú lo puedes todo. (Cardenal Francisco Van Thuan). Queridos hermanos, el encuentro con Jesucristo ha de llevarnos como San Pablo, San Agustín, Padre Antonio Chevrier, el cardenal Francisco Van Thuan, y la lista continúa, a configurar nuestra vida con la suya al punto que como Juan el Bautista vayamos a menos para que Él, Jesús, el Señor, crezca, sea el Centro, el Protagonista, y no nosotros. Recordemos que el Mensaje, Jesucristo, debe quedar, mientras que los mensajeros somos pasajeros, debemos continuar, pero lo importante es que el Evangelio quede.

Más como Tú, Señor, ha de llevarnos, hermanos, a menos como nosotros, pues mientras más nos identificamos con Jesucristo, más podemos y debemos imitarlo. Esto es posible solo con la ayuda del mismo Señor, sin Él no podemos (Juan 15, 5).

Más como Tú, es reconocer a Jesús, el Señor, como nuestro Modelo a seguir, amar como Él ama (Lucas 7, 47), servir como Él sirve (Mateo 20, 28; Marcos 10, 45), perdonar como Él perdona (Lucas 23, 34), y decir junto con Él: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. (Lucas 22, 42).

Señor, vacíame de mí, y lléname de Ti, palabras conocidas en los retiros espirituales. Ese, vacíame de mí, es decirle a Jesucristo que nos vacíe de la envidia, de la soberbia, de la arrogancia, de la vanidad, de pretender ser servido, de valernos del poder, cargo o puesto para nuestros intereses personales. Bien pudiéramos decir: Vacíame de mí para ser Más como Tú, y menos como yo.

Más como Tú, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo (Mateo 4, 1-11), es hacer lo que nos dice el Señor como nos manda la Virgen María en la boda de Caná (Juan 2, 5). Es buscar la Unión y la Comunión (Juan 17, 21). Es abandonarnos en Dios Padre para dejar de ser como nosotros, y ser verdaderamente como Jesús, nuestro Señor (Lucas 23, 46).

Queridos hermanos, Más como Tú, es decirle a Jesucristo: Te Amo, Señor, como Pedro, Pablo, Agustín, Chevrier, Van Thuan, y tantos hombres y mujeres, de ayer y de hoy, que al encontrarse contigo no tuvieron vuelta atrás. Así es con nosotros, con el que escribe y con quien lee la presente. Ánimo.

Oración

Señor, Jesús, ayúdanos a ser como Tú, porque siendo como Tú, somos menos como nosotros. Que Dios Padre ame en nosotros, lo que desde la eternidad ama en Ti, porque solo por Ti somos sus hijos. Ayúdanos a ser como Tú, Señor, para que nuestro ego no nos encadene, y que tu Gracia nos libere de todo aquello que no nos permite configurar nuestra vida contigo. Señor, Jesús, que seamos más como Tú, y menos como nosotros. Ayúdanos, Señor, porque sin Ti no podemos. Amén.

Ánimo.

P. Gerardo Moreno

Viernes 22:

En Comunión con el Santo Padre, el Papa León XIV, unidos a nuestro obispo, monseñor Carlos Cabezas, en nuestras parroquias Catedral San Juan Pablo II, la Catedral de todos, y Santa Teresa de Jesús, de 8:00 AM a 12 estaremos con el Señor Sacramentado expuesto para pedir por la Paz de la Humanidad.

Damos gracias a Dios por todos nuestros Catequistas en su día. Gracias por su presencia, testimonio, entrega y evangelización.