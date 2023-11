En casa y frente a más de 38 mil personas, Deportivo Táchira se proclamó campeón ante su eterno rival, Caracas FC. Una final que se terminó desde los 12 pasos y que en los 90 minutos quedó 1-1.

Pueblo Nuevo vio como los suyos obtenían la décima estrella de su historia tras superar a los avileños 4-1 en penales. Un encuentro trabado que acabó con más de 10 amonestados y un expulsado.

Al igual que la última final entre ambos rivales, el Carrusel Aurinegro se mostró superior desde el punto crítico. Los goles tuvieron factura de Jean Franco Castillo al minuto 83 y Bryant Ortega al 90.

El penal decisivo lo terminó ejecutando Carlos Vivas.

Primer tiempo sin emociones

La final de la liga Futve comenzó con ambos equipos estudiando las estrategias del otro, nerviosos e imprecisos. Táchira salió con un 5-2-3 buscando aprovechar los carrileros para ganar profundidad y un Yerson Chacón que empezó en la izquierda, pero terminó moviéndose con libertad por ambos costados.

Caracas salió con un 4-3-3, con un trivote marcado y Alexander González como extremo por la derecha. A diferencia de los aurinegros, los avileños buscaban la pelota y progresar más con la posesión.

La primera ocasión llegó al minuto 12 con un desborde por izquierda de Bryant Ortega que ganó línea de fondo y mandó un pase atrás que pegó en un defensa local y pasó cerca del arco terminando en córner.

Dos minutos después, Deportivo Táchira respondió con la más clara del primer tiempo. Fioravanti colgó un balón para Anthony Uribe que aprovechó que Cassiani quedó enganchado y habilitó a todos. El Matatan terminó mano a mano con Alain Baroja y se apresuró en definir y la mandó fuera.

Después el encuentro entró en un vórtice de faltas y juego brusco que acabó con cuatro amonestados en Caracas. Al minuto 23 Alexander González tuvo una volea de fuera del área que pasó por arriba del arco de Alejandro Araque.

Hasta el 37 no volvió a existir otra ocasión de peligro, cuando Chacón disparó de fuera del área tras un mal pase de Diego Luna que rifó el balón al borde del área.

La primera mitad terminó con cuatro jugadores de la capital con tarjeta y dos locales amonestados. Yerson comando a su equipo siendo el jugador con mayor claridad y del otro lado Ortega era la balsa del mediocampo para Leo González.

Lo mejor para el final

La segunda mitad comenzó como terminó la primera, peleada y con mucho despliegue físico. Jiovanny Ramos y Diego Luna se erigieron como figuras en sus respectivas defensas, sobre todo el panameño.

Al minuto 55 Uribe tuvo un disparo desde fuera del área que terminó en la tribuna. Ortega se ganó la amarilla para Caracas y antes del de Ade Oguns también se había hecho amonestar.

Al 68 Maurice Cova tuvo un tiro libre que pegó en el lateral, engañando a todo el estadio de Pueblo Nuevo, El Teto Hernández hizo sacar la amarilla dos minutos después.

Brayan tomó la batuta de los Diablos y al 75 culminó una buena jugada colectiva de los suyos con un disparo que terminó en la grada. Saúl Guarirapa tuvo la más importante al 79 con un riflazo que disparó al cuerpo de Araque tras un pelotazo a las espaldas de los centrales.

Después, al minuto 83, llegó el gol de Deportivo Táchira. El mejor jugador de la cancha, Yerson Chacón, puso un centro de primera para Jean Franco Castillo que en la primera pelota que tocó, mandó un cabezazo inatajable para Baroja.

Y cuando parecía que Táchira celebraría con su gente, Brayan Ortega hizo el gol que todo niño quiere hacer. Tiro libre a último minuto, centro de Anderson Contreras y Ortega apareció como un espanto en Pueblo Nuevo para rematar en soledad en el segundo palo y llevar el partido a prórroga.

Tiempo extra

Los últimos 15 minutos de la final comenzaron de la peor manera para Caracas. Manuel Sulbaran, quien entró de cambio al minuto 85, se hizo expulsar por una dura entrada a Maurice Cova.

Con 10 jugadores y faltando todo el tiempo extra, los Diablos Rojos no se echaron para atrás. El partido entró en un punto muerto de cansancio y pocas ideas, Táchira no supo aprovechar la superioridad numérica en ningún momento y las piernas no daban.

Al minuto 120 el Carrusel aurinegro rozó la gloria con un saque de esquina que no terminó en gol porque Esli García no conectó la pelota.

Penales

El primero en cobrar por los locales fue Gonzalo Rittaco, el mago argentino no se puso nervioso y la cruzó a la derecha de Baroja.

Siguió el joven Néstor Jiménez por Caracas, quien no tenía más de 20 min en cancha. Con una carrera corta y vista en la pelota, cobró fuerte al medio, solo que con excesiva fuerza y la mandó a la tribuna.

Maurice Cova se encargó de cobrar el segundo penal para Táchira y el capitán la puso en el mismo lugar que Rittaco.

Alexander González cobró el segundo penal de los capitalinos, cobró sin nervios que venció a Araque.

Llegó el tercer penal para el Carrusel y Esli García era el encargado. El enano maravilla tomó una carrera larga y con personalidad y sorpresa, picó la pelota engañando a Baroja.

Después le tocó a Bryant Ortega obrar el milagro para los suyos. El MVP caraquista tenía en sus pies el descuento y decidió picarla al igual que Esli, solo que a diferencia de la obra de hemeroteca anterior, este le dio el balón en las manos al portero merideño.

Por último, el penal decisivo le tocó a Vivas. El canterano se paró enfrente de la esférica y sin dudar dio un fuerte derechazo que se coló en la parte alta del lado izquierdo del portero, cerrando la tanda 4-1 y dando la décima para Deportivo Táchira.