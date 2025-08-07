Las captaciones en divisas de la banca venezolana representaron 38,18% de los depósitos totales al cierre del primer semestre de 2025, un dato que revela un incremento de los niveles de dolarización de los depósitos si se compara con los indicadores de 34,5 % al cierre de 2024 y de 32,21 % reportado en junio del año pasado.

Los depósitos en divisas se ubicaron en 207.347,68 millones de bolívares, equivalentes a 1.926,49 millones de dólares.

En moneda nacional, las captaciones en divisas aumentaron 118,59 % en comparación con diciembre de 2024 y 244,21 % frente al saldo de cierre del primer semestre del año anterior.

Estos incrementos fueron claramente superiores a las variaciones de 97,1 % y 190,4 % que reportaron los depósitos totales (incluyendo bolívares y divisas) en los mismos lapsos, respectivamente.

En divisas, las captaciones en moneda extranjera aumentaron 5,68 % en el primer semestre de este año y subieron 16,57 % en contraste con junio de 2024.

Este comportamiento compensó los retrocesos en términos reales que reportaron los depósitos totales, tanto en perspectiva semestral como interanual.

Evidentemente, el ajuste progresivo del tipo de cambio que se viene aplicando desde octubre del año pasado incidió de manera clara en estos resultados, al ralentizar el flujo de depósitos en bolívares a los bancos.

Mercado de libre convertibilidad en primer semestre

De acuerdo con la data de la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados, los depósitos en cuentas de libre convertibilidad cerraron junio en 152.572,83 millones de bolívares (US$1.417,57 millones), con incrementos interanuales de 273 % en moneda local y 26,32% en términos reales.

Estas cuentas representaron 73,58 % de las captaciones en divisas y 28,09 % de los depósitos totales.

Por otra parte, las cuentas de custodia, abiertas bajo el extinto Convenio Cambiario N° 20, registraron un saldo de 54.774,85 millones de bolívares, equivalentes a 508,92 millones de dólares, al cierre de junio, con un alza interanual de 183,29 % en moneda nacional, pero con un descenso de -4,06 % por el efecto del incremento del tipo de cambio oficial.

La mayoría del saldo en cuentas de exclusiva custodia se encuentra en la banca pública; de hecho, el Banco de Venezuela (BDV) concentró 87,85 % de estos depósitos al cierre del primer semestre.

Sin embargo, cuando se consolida el saldo total de las captaciones en moneda extranjera, el 57,58 % fue depositado en instituciones privadas en un segmento mucho más competido que el mercado total.