Desde hace más de siete días, el comisario Hernán Martínez, encargado del Departamento de Control y Disciplina Operativa (DCDO) en el estado Falcón, permanece sin contacto, lo cual ha generado alerta en familiares y compañeros de trabajo.

Fuentes ligadas a organismos de seguridad regionales indicaron que Martínez no ha respondido llamadas ni mensajes desde su oficina en el municipio Miranda, lo que motivó a sus allegados a denunciar su desaparición recientemente.

Los equipos de búsqueda se han desplegado en diferentes sectores del occidente del país, aunque hasta la fecha no han logrado localizar al funcionario.

En paralelo, las autoridades llevan a cabo investigaciones preliminares para descartar o confirmar posibles irregularidades vinculadas a sus funciones.

A pesar de la vigilancia, las autoridades no han emitido comunicados oficiales hasta ahora, y los detalles concretos sobre las circunstancias que rodean la ausencia de Martínez permanecen bajo reserva, mientras se mantiene la expectativa por novedades en el caso.