Funcionarios de la policía capturaron a un sujeto que guarda relación con un homicidio que ocurrió el día 2 de abril en la antigua Soledad, ahora Ciudad Orinoco, municipio Independencia del estado Anzoátegui.

El supuesto involucrado responde al nombre de César Eleazar Carvajal de 22 años de edad y fue aprehendido en la parroquia Mamo, quien fue acusado del crimen de Pedro Luis Yánez.

La captura se concretó luego de exhaustivas labores de investigación de campo y seguimiento en los caseríos de Juajuyal, al norte del municipio Independencia, estado Anzoátegui.

Carvajal Pérez está señalado de ser partícipe en el asesinato de Pedro Luis Yáñez Maita, de 38 años, ocurrido el 2 de abril de este año en curso, un día miércoles.

La causa fue elevada ante tribunales bajo la orden de aprehensión FP01-P-2025-0002034, emitida el 21 de abril, por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía, agavillamiento y violación.

Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar la posible implicación de otros individuos en el hecho, el mismo quedó a la orden del Ministerio Público.