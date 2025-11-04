Una investigación por presunto feminicidio sacude al distrito de Villa El Salvador, Lima, tras confirmarse que Laurys Chirinos, adolescente venezolana de 16 años, murió por asfixia y no por accidente eléctrico, como se pensó en un principio.

El cuerpo de Laurys fue hallado el 13 de octubre en el dormitorio que compartía con su prima. Presentaba quemaduras y signos evidentes de violencia, lo que llevó a las autoridades a iniciar una línea investigativa diferente a la hipótesis inicial de una descarga eléctrica accidental.

El principal sospechoso es José Gregorio Plaza, expareja de la prima de Laurys y exmilitar venezolano, detenido por la policía debido a las quemaduras similares en su rostro, mano y brazo izquierdo, igual que las que tenía la víctima.

La dueña de la casa declaró que el señalado estuvo presente en la escena, aunque nadie escuchó gritos ni ruidos que alertaran a los familiares.

La Fiscalía ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para Plaza mientras se profundizan las investigaciones, que incluyen determinar si Laurys fue víctima de otras formas de violencia antes de su muerte.

Laurys era una joven respetada y querida en su entorno escolar. Tras emigrar desde Venezuela, rápidamente se integró y destacó por su alegría y liderazgo, dejando un vacío profundo en sus compañeros y familiares.