La Policía Nacional española ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Puerto de la Cruz (Tenerife, islas Canarias), que estaba dirigida por tres mujeres que trasladaban a las víctimas desde Venezuela hasta España con el fin de lucrarse.

En un comunicado, la Policía Nacional ha informado de la liberación de dos víctimas de explotación sexual detectadas y de la detención de tres personas, acusadas también de favorecimiento de inmigración ilegal y prostitución coactiva.

La investigación comenzó en enero de este año y el operativo se inició por la intención de una de las investigadas de abandonar el país desde el aeropuerto de Tenerife Sur, donde fue detenida.

Las otras dos investigadas habían huido a la península y fueron localizadas en Segovia (centro).

Para culminar con la investigación se realizaron las entradas y registros en dos domicilios, donde se ha intervenido material informático y documentación relacionada con la investigación.