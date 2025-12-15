En lo que ha representado un clamor popular y colectivo del sector conocido como Las Casitas del Core 8, ubicado en la parroquia Unare, los vecinos se ven atemorizados por la situación que baja su calidad de vida y verse inmersos en una ola de enfermedades producto de las aguas servidas.

Sobre el tema, y atendiendo la intención de que las autoridades municipales y gubernamentales asuman con voluntad plena, esta problemática, Alirio Hernández, un luchador social quien se define como uno de los fundadores del sector, hizo llegar nuevamente el reclamo, por tan cruda situación.

«Es claro el desbordamiento de las aguas servidas, las cloacas y las heces fecales que transitan libremente por las distintas calles del sector», dijo.

«Las manzanas 18 a la 14, la primera entrada de Las Casitas y el frente de la Unidad Educativa Luis Beltrán Prieto, que pone en peligro a los estudiantes de esta casa de estudio», refirió Hernández.

Basura otro gran problema sin resolver

Aunado al tema de las aguas servidas, Hernández hace un recordatorio que data de mucho tiempo atrás, y que tiene que ver con algunos sectores donde manos inescrupulosas botan a sus anchas la basura, ello claro está, compaginado al hecho que la anterior empresa de recolección de basura, Fospuca, no cumplía bien con la tarea.

«Se habló con los camiones que hacían el servicio, y no nos paraban, con lo que crecía ese problema que ya cumple más de una década» añadió.

A su vez, señaló que «en el sector, esperamos que con la llegada de nuevas autoridades podamos finalmente contar con un servicio digno para nuestra comunidad de recolección de la basura, porque lo que ha pasado es que se ha venido en varios de los sectores, en un verdadero botadero de basura».