Los combinados de Lyon y Semilleros se clasificaron para la gran final del Torneo de futbol de la Liga Súper Máster Unión, que este domingo pasado jugó dos intensas semifinales que en ambos casos, se fueron a la definición por tiros penales.

A primera instancia semifinal, el elenco de Semilleros que venía de eliminar al súper poderoso Millonarios FC, nuevamente apeló a un juego contenido, intentando salir al contragolpe, mientras que los contrarios, tenían la pelota, para llevar las acciones nuevamente a los disparos de tiro desde los pasos.

En la definición de la tanda de penales, abrió tras sorteo realizado, Huracán que lo hizo por intermedio de (12 S) marcando golazo a la derecha del portero Erick Paravisini, mientras que Wladimir Campos, anotó a la derecha abajo, golazo también.

Julio Barboza vino a patear y lo paró el portero Felipe, al tirarse a la izquierda abajo, mientras que Carlos Betancourt, marcó con la zurda, marcando en honor de su hermano, recién sepultado el día anterior al juego.

Jaime anotó a la derecha al centro y se vino una jugada que causó polémica, cuando el Deyvis Padrino pateó literalmente al centro y el portero Erick Paravisini lo contuvo, acción que el linier de la banda mandó a repetir en una sentencia por haberse movido fuera del tiempo, el arquero de Huracán, hecho que causó la protesta del elenco afectado.

El mismo Deyvis Padrino repitió su tiro y en esta ocasión marcó con tiro pegado al palo a la derecha y rastrero, en tanto que Alexander León, anotó gol con tiro pegado al palo a la derecha del portero.

La ruleta rusa de los penales prosiguió con Gregorio González con tanto anotado a la izquierda del portero rival, mientras que Alexis Zamora, anotó con un buen tiro a la izquierda del cancerbero rival, para dejar la mesa servida para que Jader Arrieta, viniera a patear el tanto que le dio la victoria y la llave a la gran final, al cuadro de Semilleros, que por segunda vez logró su pase a siguiente ronda y gracias a su portero Felipe y la puntería de sus jugadores.

En definitivas una gran victoria del elenco de Semilleros, que nuevamente apeló a la instancia de los tiros penales para alcanzar un altísimo logro de la mano de su técnico Plata, que coronó con un 4 x 3 dramático.

Lyon eliminó al campeón Colinas

La segunda semifinal también se definió en los penales y fue la que enfrentó al campeón vigente, Colinas de Unare y el elenco de Lyon FC, en la que hubo en los minutos de juegos reglamentarios, una paridad a cero goles por lado.

Colinas de Unare arrancó con (11 C) y el arquero de Lyon paró la acción, mientras que (10 L), marcó gol a la izquierda con un preciso tiro colocado como con el guante, con su pierna zurda.

Los colineros vinieron con (83 C) tirando gol a la izquierda , en tanto que (6 L) marcó con gol a la derecha abajo, mientras que (29 C) envió un misil-tierra aire por todo el centro arriba que fusiló al portero rival, previo a la acción del jugador (9 L) que botó a la derecha rastrera, en tanto que (C12) marcó con tiro a la izquierda.

La acción continuó Lyon (7) anotando por intermedio de un gol a la zurda, con tiro bien pegado al palo; en tanto que (9 C) anotó a la zurda con un tiro en el que el portero se quedó paralizado sin moverse a ninguna parte.

El jugador (23 L) marcó con tiro rastrero a la izquierda y empató nuevamente las acciones (8 C) con gol a la izquerda; mientras que (27 L) anotó de zurda a la izquierda arriba y el jugador (11 C) vino a batear, pegándose muy cruzado al balón que se fue pegado al pelo derecho, pero por fuera.

La escena de esta ruleta rusa quedó lista para (C5) quien de pierna zurda, sacó un tiro cruzado que marcó la clasificación de los pupilos de Lyon FC a la gran final del Torneo de fútbol de Liga Máster Unión, que terminaron llevándose la victoria por 6 x 5.

Atlético Guayana finalista de la liguilla

En cuanto a la liguilla que se lleva a cabo paralelamente a la fase semifinales y final del certamen, a primera hora, el elenco del Atlético Guayana derrotó con marcador de dos goles por cero a Galácticos.

Gabriel Moreno promediando la primera parte, y el goleador del elenco, Ernic Vásquez, quien renovó su apetencia con la valla enemiga, aunque no lo pudo hacer para ayudar a su equipo en las rondas de cuartos de final, anotó en la segunda parte, el tanto de sellar la cuenta para el elenco de Domingo Muccio.

Por su parte el cuadro de Tigres terminó llevándose la otra instancia final del Torneo de Liguilla, tras ganar por 4-3 a la representación de Villa Colombia en los tiros penales.

Homenajes póstumo

Un sentido minuto de silencio se llevó a cabo en la antesala del juego Semillero Huracán como homenaje hasta cuatro fallecidos, dos de ellas los integrantes de las representaciones de CVG y Sidor en los Juegos Interempresas, Marco Maldonado (ciclismo de ruta) y Juan Vera (sóftbol), además de la hermana del jugador y presidente de Dudelca FC, Oswel Rodríguez; y el hermano de Carlos Betancort, Jesús Pérez.

Calendario del domingo 21 de diciembre

Tras los resultados consumados durante el pasado domingo, ahora tocará la esencia de la final para el venidero domingo 21 de Diciembre, que arrancará con la final de la Liguilla, en tanto que el tercer y cuarto lugar de la final del Torneo Copa Lámpara Figuera, se jugará a las 11:00 am entre Huracán y Colinas de Unare, mientras que la final se jugará a la 1:00 pm entre Lyon y Semilleros.

Fecha final 2025

9:00 am Final de Liguilla

Tigres vs Atlético Guayana

11:00 am Tercer y cuarto lugar

Huracán vs Colinas de Unare

1:00 pm Final del torneo

Copa Alberto “Lámpara” Figuera

Lyon vs Semilleros