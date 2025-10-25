Un equipo internacional de científicos ha descubierto un exoplaneta rocoso, cuatro veces más masivo que la Tierra, orbitando una estrella enana a solo veinte años luz.

Bautizado como GJ 251 c, este cuerpo celeste pertenece a la categoría de las llamadas supertierres y se encuentra en la denominada “zona habitable”, lo que significa que podría albergar agua líquida si posee la atmósfera adecuada.

El estudio, publicado en The Astronomical Journal, resalta que este tipo de planetas representan “nuestra mejor oportunidad de encontrar vida en otro lugar”, según explicó Suvrath Mahadevan, investigador de la Universidad Estatal de Pensilvania y coautor del trabajo, explica DW en Español.

Dos décadas de observaciones

El descubrimiento es fruto de más de veinte años de datos astronómicos recopilados por telescopios de todo el mundo. Los investigadores usaron el Habitable-Zone Planet Finder (HPF), un espectrógrafo de alta precisión en el infrarrojo cercano instalado en el telescopio Hobby-Eberly del Observatorio McDonald (Texas, EE. UU.), diseñado para detectar planetas similares a la Tierra alrededor de estrellas cercanas.

Mediante el análisis de los movimientos gravitacionales de la estrella GJ 251, el equipo detectó una señal periódica de 54 días, evidencia de la existencia de este nuevo planeta. Posteriormente, confirmaron el hallazgo con el espectrómetro NEID, ubicado en el Observatorio Nacional de Kitt Peak, en Arizona.

Un objetivo para el futuro

Aunque los instrumentos actuales no permiten estudiar en detalle la atmósfera de GJ 251 c, Mahadevan asegura que los telescopios de próxima generación podrían hacerlo, abriendo la posibilidad de detectar signos químicos de vida.

“El planeta está perfectamente posicionado para la observación directa con nueva tecnología”, afirmó el investigador.

“Aún no podemos confirmar la presencia de una atmósfera o vida, pero representa uno de los objetivos más prometedores para futuras exploraciones”.

Con este descubrimiento, la búsqueda de otros mundos habitables da un nuevo paso adelante, recordando que, tal vez, no estemos tan solos en el universo.