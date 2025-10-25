Netflix anunció oficialmente Hollywood Arts, el nuevo spin-off de la recordada serie juvenil Victorious, que traerá de regreso a Daniella Monet en el papel de Trina Vega. La plataforma encargó una primera temporada de 26 episodios que se estrenará en 2026, antes de llegar también a Nickelodeon y Paramount+. La producción comenzará en las próximas semanas en Vancouver, Canadá.

Este proyecto marca el regreso de Monet no solo frente a las cámaras, sino también como productora ejecutiva. En esta nueva historia, Trina —ahora una actriz frustrada— vuelve a su antigua escuela, Hollywood Arts, para trabajar como maestra sustituta sin experiencia. Allí deberá enfrentarse a una nueva generación de jóvenes artistas tan talentosos como rebeldes.

Un elenco renovado y espíritu nostálgico

“Volver como Trina, junto a un elenco tan dinámico, es algo que me llena de gratitud”, expresó la actriz en una entrevista con Variety. “Victorious cambió nuestras vidas, y poder crear algo que herede ese espíritu es un sueño cumplido.”

El elenco principal estará conformado por Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze y Martin Kamm, además de la participación especial de Yvette Nicole Brown.

Un equipo creativo con experiencia

El guion y la producción ejecutiva estarán a cargo de Jake Farrow y Samantha Martin, mientras que Jonathan Judge dirigirá el episodio piloto.

Hollywood Arts se convierte así en el segundo spin-off del universo Victorious, después de Sam & Cat (2013), protagonizada por Ariana Grande y Jennette McCurdy.

Finalmente, con esta nueva propuesta, Netflix y Nickelodeon apuestan por revivir la nostalgia de una generación que creció entre canciones, humor y los pasillos de la icónica escuela de arte.