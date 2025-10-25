Lionel Messi volvió a brillar bajo los reflectores. Apenas unas horas después de recibir el Botín de Oro 2025, el astro argentino usó su talento —y también la cabeza— para liderar al Inter Miami en el arranque de los playoffs de la MLS.

Con un doblete, el capitán aseguró la victoria 3-1 sobre Nashville en el primer partido de la serie de la Conferencia Este.

El encuentro marcó un inicio prometedor para el conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino, que busca avanzar por primera vez más allá de la ronda inicial desde la llegada del argentino hace dos años y medio, informa Líder en Deportes.

Goles y asistencias con sello albiceleste

Messi abrió el marcador en el primer tiempo y volvió a aparecer al minuto 96 para sellar el triunfo. Entre ambos tantos, el argentino Tadeo Allende amplió la ventaja del Inter Miami tras una jugada colectiva que contó con asistencias de Messi e Ian Fray.

Con este resultado, el club de Florida toma la delantera en una serie al mejor de tres encuentros. El segundo partido se disputará el 1 de noviembre en Nashville, mientras que un tercer duelo, de ser necesario, se jugará el 8 de noviembre en Fort Lauderdale.

Tres años más en la MLS

La liga estadounidense también aprovechó la ocasión para homenajear al campeón del mundo. El comisionado Don Garber destacó en redes sociales el impacto del rosarino: “29 goles, 19 asistencias y recuerdos incontables. Estamos emocionados de que continúe su viaje en Miami y la MLS por tres años más”.

Así, el ídolo argentino no solo sigue cosechando premios como el Botín de Oro, sino también escribiendo nuevas páginas en su carrera, ahora con el rosa y negro del Inter Miami.