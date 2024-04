De acuerdo con NCYT el olivo, árbol emblemático de la región Mediterránea, no solo es vital para la economía sino también un prodigio de la naturaleza.

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desentrañado las complejas características de las hojas del olivo, descubriendo su ingeniosa adaptación a la sequía.

Un vistazo a la resistencia al agua

Las hojas del olivo, con su densa cobertura de pelos o tricomas, son el foco de un reciente estudio de la UPM.

Victoria Fernández, coautora del estudio, señala que los tricomas actúan como un escudo contra la radiación ultravioleta y juegan un papel crucial en la interacción de la hoja con el agua.

La ciencia detrás de la mojabilidad

El equipo de la UPM ha observado que las hojas del olivo presentan una gran adherencia a las gotas de agua, una característica que varía con la edad de la hoja.

«La superficie de los pelos tiene nanozonas hidrofílicas y una composición química heterogénea», explica Fernández, lo que sugiere una estrategia de adaptación a climas áridos.

Implicaciones para la biomimética

Este estudio no solo proporciona una visión detallada de la biología del olivo sino que también abre puertas para la biomimética, especialmente en la captura de agua.

La investigación, titulada «Chemical and structural heterogeneity of olive leaves and their trichomes», ha sido publicada en la revista Communications Biology, marcando un hito en el estudio de la variabilidad química de los seres vivos.

Más curiosidades sobre la hoja de olivo

Propiedades medicinales: Las hojas de olivo tienen propiedades antihipertensivas, antimicrobianas, antioxidantes, antiinflamatorias e hipoglucemiantes. Contienen compuestos como el ácido oleanólico, ursólico, uvaol y maslínico, además de flavonoides. Características únicas: Son hojas duras, simples, opuestas y puntiagudas, que suelen medir unos 6 cm de largo por 2 cm de ancho. Sus bordes se enrollan debido a la desecación y presentan un color blanquecino por el envés y un verde brillante por el haz. Usos históricos y culturales: Tradicionalmente, se han utilizado como antiséptico, astringente y para calmar la fiebre y las raspaduras de la piel. Además, se cree que pueden ser un remedio para la hipertensión.