Moradores del sector Villa La Romana, en Upata, manifestaron estar cansados de lidiar con el vertedero de basura improvisado desde la entrada, pues, pese a la ausencia del aseo urbano en esa zona, ciudadanos se ha encargado de arrojar toda clase de desperdicios, no sólo los que allí residen, también personas de otros sectores aledaños.

Los moradores del lugar definen el espacio como un “cáncer que no tiene cura”, ya que han hecho llamado a los residentes y otras personas cercanas, para que no arrojen más basura, pero nadie hace caso a sus peticiones, “este problema afecta a los residentes de la comunidad, al igual que al medio ambiente, existen personas inconscientes que no saben el daño que nos están causando”, señaló Laura Ortiz.

Se agrava el problema

Son varias comunidades que están siendo afectadas entre ellas se encuentran; Unión 2000, Los rosales country, Ezequiel Zamora, y los habitantes de esos lugares son afectados al pasar diariamente por la calle principal de Villa La Romana, inhalando olores insoportables, aunado a la cantidad de zamuros.

Otra situación es la vialidad, la cual es de tierra y amerita asfaltado, también desmalezamiento, alumbrado, entre otras dificultades, por tanto, los vecinos hacen un llamado a los ciudadanos, no continuar arrojando basura en la entrada al sector Villa La Romana.