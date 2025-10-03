Autoridades del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras se reunieron con representantes del sector cafetalero y productores de la agroindustria, con el fin de acordar los precios referenciales del café verde para la cosecha 2025–2026.

Durante la jornada de trabajo técnica realizada en la ciudad de Caracas, se establecieron los precios acordados para los diferentes grados del café verde:

– Grado 5: US$ 285 por quintal.

– Grado 4: US$ 295 por quintal.

– Grado 3: US$ 305 por quintal.

– Precio referencial canephora o robusta: US$ 250 por quintal.

En la reunión, las autoridades venezolanas, los representantes cafetaleros y los productores de la agroindustria consolidaron acuerdos clave para garantizar precios justos.

Además, destacaron la necesidad de reconocer el esfuerzo de los campesinos y caficultores venezolanos, así como también la promoción de la calidad del café nacional como símbolo de identidad y resistencia, según publicó VTV.