En un dispositivo de respuesta inmediata, funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto, lograron la aprehensión de una fémina implicada en el hurto de divisas en efectivo, tras un exhaustivo proceso de investigación científica y análisis criminal.

La investigada, identificada como María Urimar Hernández Laya (45), valiéndose de su cargo como personal de aseo en un centro de salud, ubicado en la avenida Baralt, parroquia Santa Teresa, municipio Libertador, Caracas, y abusando de la confianza depositada por sus empleadores, sustrajo de manera ilícita la cantidad de 4 mil dólares.

María, aprovechaba el libre acceso a las áreas restringidas para apoderarse del dinero, con el objetivo de obtener un lucro económico indebido. Tras ser detenida, se recuperaron 4 mil dólares en efectivo; siendo puesta a la orden del Ministerio Público.