La industria de la música del Reino Unido se ha rendido oficialmente al talento de Rosalía. En la gala de los Brit Awards 2026, celebrada este sábado en el Co-op Live Arena de Mánchester, la artista catalana hizo historia al alzarse con el premio a Mejor Artista Internacional.

Este reconocimiento sitúa a la intérprete por delante de figuras globales de la talla de Taylor Swift, Bad Bunny o Lady Gaga, consolidando su impacto en el mercado anglosajó, explica Globovisión.

La victoria vino precedida de una de las actuaciones más comentadas de la noche. Rosalía transformó el escenario en una recreación del mítico club berlinés al interpretar su tema ‘Berghain’. La performance contó con el respaldo de la Heritage Orchestra y la inesperada colaboración de la icónica Björk, quien irrumpió por sorpresa en una coreografía que dejó atónito al público.

El presentador de la gala, el humorista Jack Whitehall, no dudó en calificarla como «una de las mejores actuaciones de los Brits» que jamás había presenciado.

Reivindicación de la música en español

Al recoger su galardón, la artista aprovechó el altavoz internacional para lanzar un mensaje de unidad y diversidad. «Es un gran honor poder llevar mi música lejos de casa», declaró emocionada. Rosalía quiso compartir el éxito con la comunidad hispanohablante:

«Me encantaría compartir esto con todos mis compañeros que también hacen música en español. Sigamos celebrando la diversidad, las diferentes músicas, las diferentes culturas y los diferentes idiomas», concluyó entre aplausos.

El dominio absoluto de Olivia Dean

Más allá del triunfo internacional de Rosalía, la gran protagonista de la noche fue la británica Olivia Dean. A sus 26 años, la cantante se llevó cuatro de los galardones más importantes: Mejor Artista, Mejor Álbum (por The Art of Loving), Mejor Artista Pop y Canción del Año por su éxito ‘Rein Me In’, interpretado junto a Sam Fender.

Dean ha hecho historia este año al ser la primera solista británica en posicionar cuatro canciones simultáneamente en el top 10 del Reino Unido.

Reconocimientos y homenajes a leyendas

La ceremonia también repartió premios a Lola Young como artista revelación y a Wolf Alice como mejor grupo británico, mientras que la banda estadounidense Geese se impuso en la categoría de grupo internacional.

Por otro lado, el fenómeno viral ‘APT.’ de Rosé y Bruno Mars fue elegida como la mejor canción internacional.

El cierre de la gala estuvo marcado por la emotividad. Mark Ronson recibió el premio a la contribución excepcional, dedicándolo a su inseparable Amy Winehouse, mientras que Noel Gallagher fue nombrado compositor del año tras el regreso de Oasis.

Finalmente, la industria rindió un sentido tributo póstumo a Ozzy Osbourne, fallecido el año pasado, otorgándole el premio a la trayectoria por su inigualable legado en el rock.