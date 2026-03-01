La 40ª edición de los Premios Goya ha consolidado el talento de la cinematografía española en una noche donde la emoción y la maestría técnica compartieron protagonismo. La gran triunfadora de la velada fue Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa.

La historia, que narra el íntimo descubrimiento de la vocación religiosa de una joven, no solo se alzó con el máximo galardón a la Mejor Película, sino que logró un total de cinco estatuillas, confirmando la solidez de su propuesta narrativa y artística.

El triunfo de la sensibilidad narrativa

El filme de Ruiz de Azúa dominó las categorías principales de la noche. Además del premio a la mejor cinta del año, la cineasta se llevó el Goya a la Mejor Dirección y al Mejor Guion Original.

El éxito de la película se extendió también al apartado interpretativo, donde Patricia López Arnaiz fue reconocida como Mejor Actriz y Nagore Aranburu se hizo con el premio a la Mejor Actriz de Reparto, redondeando una noche histórica para la producción.

La maestría técnica de ‘Sirat’

En el plano técnico, la gran protagonista fue Sirat. A pesar de no obtener el premio principal, la cinta —una profunda reflexión sobre la muerte— logró superar en número de galardones a la ganadora absoluta, sumando seis estatuillas de carácter técnico: Música, Dirección de Producción, Montaje, Sonido, Dirección de Fotografía y Dirección de Arte.

Este reconocimiento llega en un momento clave para el filme, que en apenas dos semanas viajará a los Óscar con dos nominaciones bajo el brazo.

Revelaciones y sorpresas de la noche

Por otro lado, la película Sorda destacó por su efectividad al conseguir los tres premios a los que aspiraba: Mejor Dirección Novel para Eva Libertad, Mejor Actriz Revelación para Miriam Garlo y Mejor Actor de Reparto para Álvaro Cervantes.

Asimismo, el cine documental tuvo su momento estelar con Albert Serra, quien obtuvo su primer Goya en esta categoría gracias a Tardes de soledad, un retrato del torero Andrés Roca Rey.

Finalmente, la gala dejó espacio para otros títulos relevantes. La cena, de Manuel Gómez Pereira, destacó en las categorías de Mejor Guion Adaptado y Diseño de Vestuario, mientras que el joven Toni Fernández Gabarre obtuvo el premio al Actor Revelación por su trabajo en Ciudad sin sueño.

Aunque partían con grandes expectativas, El cautivo de Alejandro Amenábar y Los Tigres de Alberto Rodríguez debieron conformarse con premios en Maquillaje y Peluquería, y Efectos Especiales, respectivamente.