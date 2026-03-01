Lo que durante años se consideró simplemente una herramienta de defensa o un símbolo de jerarquía, ha resultado ser un componente esencial en la dieta de supervivencia del Rangifer tarandus.

Un reciente estudio publicado en la revista Ecology & Evolution ha revelado que los renos —conocidos como caribúes en Norteamérica— practican la osteofagia, es decir, mastican y consumen las astas que otros ejemplares han mudado sobre el terreno.

Este comportamiento, observado en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en Alaska, desmiente la creencia previa de que las marcas de roeduras en los huesos dispersos por la tundra pertenecían exclusivamente a pequeños roedores, explica DW.

Tras analizar más de 1.500 astas, los investigadores determinaron que el 99% de las marcas de dientes fueron realizadas por los mismos renos, una revelación que dejó «boquiabiertos» a los expertos involucrados.

El «superalimento» de las madres

La investigación destaca un vínculo crítico entre este hábito y el ciclo reproductivo de la especie. En las gélidas tierras del norte, las hembras de caribú enfrentan un desgaste energético masivo al migrar hasta 2.400 kilómetros para dar a luz.

Al perder sus astas justo antes del parto, estas estructuras quedan a su disposición como una reserva mineral concentrada de fácil acceso.

A diferencia del forraje vegetal, que puede ser escaso y pobre en nutrientes durante el invierno, las astas proporcionan proteínas, calcio y, fundamentalmente, fósforo.

Este último es un elemento vital para que las madres primerizas puedan producir leche de alta calidad, asegurando así la viabilidad de sus crías en un entorno donde cada caloría cuenta.

Más que simples adornos

Tradicionalmente, la ciencia enfocaba la utilidad de las astas en la competencia entre machos o la defensa contra depredadores. Sin embargo, la paleobióloga Madison Gaetano sugiere que su valor nutricional podría ser incluso más relevante para la evolución de la especie.

El hecho de que las hembras pierdan sus cuernos precisamente cuando nacen sus crías —el momento de mayor vulnerabilidad ante ataques— refuerza la idea de que su función principal tras la muda es servir como suplemento alimenticio.

Un legado mineral eterno

Debido a las bajas temperaturas del Ártico, estas estructuras óseas pueden preservarse intactas durante décadas o incluso siglos. Esto convierte a las zonas de pastoreo en auténticos depósitos de nutrientes que benefician a múltiples generaciones.

Finalmente, el ciclo de vida del reno se revela así como un sistema de reciclaje perfecto, donde nada se desperdicia y los restos del pasado alimentan el futuro de la manada.