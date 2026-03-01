Desde que en 2010 se confirmó que los Homo sapiens y los neandertales se cruzaron, la ciencia ha intentado descifrar los matices de esa convivencia.

Aunque la mayoría de los humanos modernos poseen fragmentos de ADN neandertal, existe una anomalía fascinante: el cromosoma X carece casi por completo de este rastro.

Durante años, la comunidad científica atribuyó esta ausencia a la selección natural, sugiriendo que los genes neandertales en ese cromosoma específico eran biológicamente «tóxicos» o incompatibles, siendo eliminados con el paso de los milenios.

Sin embargo, una investigación publicada el 27 de febrero de 2026 en la revista Science propone un giro radical a esta narrativa.

El factor social sobre el biológico

Investigadores de la Universidad de Pensilvania sostienen que el fenómeno no responde a una debilidad genética, sino a un comportamiento social: las preferencias de apareamiento.

Según el estudio, el flujo genético fue asimétrico. Los datos sugieren que los encuentros reproductivos ocurrieron predominantemente entre hombres neandertales y mujeres sapiens.

Esta dinámica explica la disparidad en el cromosoma X. Mientras que en los humanos modernos el rastro es mínimo, el equipo liderado por Alexander Platt encontró una abundancia de ADN de humano moderno en el cromosoma X de los neandertales.

«El flujo genético se produjo de forma sesgada», afirma Platt, señalando que la compatibilidad biológica existía, pero las interacciones sociales dictaron el resultado final.

¿Atracción, migración o conflicto?

El hallazgo abre un debate sobre las dinámicas de género en la prehistoria. Los científicos plantean diversas hipótesis para este sesgo: desde hábitos migratorios —donde los machos abandonaban sus grupos— hasta la posibilidad de que los neandertales, al ser una población en declive, buscaran parejas en grupos de humanos modernos.

La gran incógnita que permanece es la naturaleza de estos encuentros. Sarah Tishkoff, autora principal del estudio, admite que es imposible determinar si estas interacciones fueron pacíficas o producto de la coerción.

Lo que sí queda claro es que nuestra evolución no fue solo una competencia de «genes fuertes», sino el complejo resultado de interacciones sociales que esculpieron quiénes somos hoy.