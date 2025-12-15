La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

A Nick Reiner lo arrestaron en la noche del domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penitenciarios en línea.

La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el homicidio, pero medios como People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos.

La web TMZ reporta que la pareja habrían degollado tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.

Una hija de los Reiner encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el medio especializado en entretenimiento.

Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y confirmen la identidad del sospechoso.

Las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68, continúan causando conmoción entre personalidades del arte y la política.