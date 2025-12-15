Caracas FC anunció la cesión del delantero bolivarense, Jeriel De Santis al club peruano Melgar hasta diciembre del año 2026 con una opción de compra.

El nacido en El Callao completó una destacada temporada con el equipo del Ávila, convirtiéndose en una pieza clave en la ofensiva y anotando 14 goles en 35 partidos disputados.

Los tantos se distribuyeron en 8 en la Liga FUTVE, 4 en la Copa Venezuela y dos en la Copa Sudamericana.

Además, contribuyó con tres asistencias a lo largo del año.

De Santis, que tiene ascendencia peruana, vivirá su segunda experiencia en el balompié inca. En 2024, vistió la camiseta de Alianza Lima, donde disputó 17 encuentros, anotando un gol y repartiendo cuatro asistencias.

Formado en las categorías menores del Caracas FC, el internacional venezolano Sub 17 cuenta con una trayectoria que incluye su paso por el Boavista de Portugal y los clubes españoles Cartagena e Intercity.

La salida de De Santis se convierte en la octava baja confirmada por el Caracas FC de cara a la temporada 2026, sumándose a la no continuidad de José Hernández, Brayan Rodríguez, Edgardo Rito, Leslie Heraldez, Johan Murillo, Deivid Tegues y Vicente Rodríguez.