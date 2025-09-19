Un hombre de 42 años fue detenido luego de amenazar con detonar las bombonas de gas doméstico en la vivienda que comparte con su madre y su pequeño nieto, ambos encerrados durante el incidente, el suceso tuvo lugar en Maturín, estado Monagas.

La situación ocurrió la mañana del miércoles en la calle Carvajal, sector donde Héctor Miguel Coronado Núñez protagonizó un episodio de violencia psicológica y amenazas graves que alertaron a las autoridades.

El director de Polimaturín, comisario general Antonio Pérez Luis, indicó que el hombre aseguró que él era el dueño de la casa y colocó cadenas y candados para impedir la salida de las víctimas.

Mientras la hermana del agresor estaba ausente por motivos laborales, Coronado bloqueó la reja de la puerta y desconectó las bombonas de gas, amenazando con explotarlas, aparentemente sin importar las consecuencias legales.

Este no es un hecho aislado, ya que fuentes cercanas aseguran que el hombre tiene un historial de violencia contra su familia, en especial cuando está bajo los efectos del alcohol, destacando un episodio de agresión física ocurrido hace un mes.

En el momento de la captura, la policía recuperó objetos usados para asegurar la vivienda como un candado, una cadena y un trozo de alambre, elementos que evidencian la intención de controlar y amedrentar a su propia madre y nieto.

El caso fue remitido al fiscal 18º del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.