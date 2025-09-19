Jorge Isaac Espejo, un joven venezolano de 26 años, oriundo de San Cristóbal, estado Táchira, fue asesinado la madrugada del domingo en un tiroteo ocurrido frente a un complejo residencial en San Antonio, Texas. Junto a él, otro compatriota identificado como José Gregorio Yáñez-Nava, de 40 años, también falleció en el ataque.

Los hechos ocurrieron en la madrugada en la cuadra 7800 de Callaghan Rd, en el complejo 7810. Según testigos y documentos judiciales, las víctimas estaban celebrando un cumpleaños cuando un hombre, identificado como Joe John Pérez, de 54 años y de origen centroamericano, llegó en un vehículo Mitsubishi Lancer, rojo, descendió y comenzó a disparar al azar.

Jorge Isaac fue alcanzado por un disparo en el hombro, muriendo desangrado en la escena. José Yáñez intentó defenderse lanzando piedras, pero también fue alcanzado mortalmente. Además, otras cinco personas resultaron heridas en la balacera, no hubo más víctimas si el arma del pistolero no se hubiese trabado.

El sospechoso permaneció en el lugar por un tiempo antes de retirarse y posteriormente fue arrestado por la policía local, quedando bajo custodia en la cárcel del condado Bexar.

La familia de Jorge Isaac ha solicitado apoyo para repatriar el cuerpo hacia Táchira, mientras autoridades continúan investigando los motivos del ataque que ha consternado a la comunidad venezolana en Estados Unidos y a sus allegados en Venezuela.

Este hecho lamentable suma una víctima más a la creciente ola de violencia que afecta a migrantes en territorio estadounidense, destacando la necesidad de medidas de seguridad y apoyo para las comunidades latinas que residen en el exterior.