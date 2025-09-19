Cuatro individuos venezolanos fueron capturados en San Cristóbal, estado Táchira, luego que la Guardia Nacional Bolivariana descubriera una importante cantidad de dólares falsificados junto a artefactos explosivos y drogas durante un operativo en la frontera colombo-venezolana.

El procedimiento tuvo lugar en la jurisdicción del Comando de Zona 21 de la GNB, ubicado en Pueblo Nuevo, donde las autoridades realizaban revisiones rutinarias a vehículos y personas con el fin de garantizar la seguridad en la zona fronteriza.

En el operativo fueron incautados 20 mil dólares presuntamente falsos, además de una dosis de la droga conocida como «Tusi», un arma de fuego, un cargador con ocho cartuchos calibre 9 mm, dos granadas de humo, radios portátiles, un chaleco antibalas, celulares, un casco kevlar y una camioneta que estaba en poder de los detenidos.

La Guardia Nacional Bolivariana informó que esta incautación se suma a las acciones destinadas a combatir el delito transfronterizo y proteger a la población de las actividades ilícitas que afectan la región.

Los cuatro aprehendidos quedaron a la orden de la autoridad competente para la apertura de las investigaciones correspondientes.