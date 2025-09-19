Con la esperanza intacta, familiares y amigos de Yohandri Astudillo, una joven de 18 años, hacen un llamado urgente a la comunidad de Guasipati, municipio Roscio, para colaborar en su búsqueda tras su desaparición.

La última vez que se le vio fue en esta localidad, desde donde se perdió contacto con la adolescente.

El paradero de Yohandri es desconocido, y tras varios días sin noticias de ella, sus allegados han difundido información y un número telefónico familiar para recibir cualquier dato relevante que pueda ayudar a localizarla: 0416-3604186.

Autoridades locales han sido notificadas y se encuentran en proceso de recopilar información, mientras que la ciudadanía es clave para aportar pistas que permitan esclarecer este caso que mantiene en vilo a una comunidad que no para de buscar respuestas.

Quienes tengan información sobre Yohandri pueden comunicarse al número antes indicado o acudir a las instancias policiales más cercanas para ayudar a reunir datos que conduzcan a un desenlace favorable.