Tras un arduo trabajo técnico y científico, funcionarios del Cicpc lograron esclarecer el femicidio de Leidy Naybis Talaigua Escalona, una joven madre de 23 años, quien fue asesinada el 25 de agosto en el sector La Quinta de Ciudad Bolivia, municipio Pedraza del estado Barina.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue invitada por Eduardo José Pernía, conocido como «Cara e’ Muerto», a reunirse en un río ubicado en la misma comunidad, donde ya estaban presentes Rubén José Romero Tapia, alias «Care e’ Guante», y Rafael Antonio Pineda Peña, apodado “Rafaelito”. En el lugar, luego de consumir licor y sustancias alucinógenas, Leidy sostuvo un encuentro íntimo con Eduardo.

Sin embargo, al culminar ese encuentro, «Care e’ Guante» intentó también sostener relaciones con la joven, pero ella se negó. Pese a la resistencia, este sujeto la sometió y abusó sexualmente de ella. Posteriormente, los agresores le causaron la muerte por asfixia mecánica mediante sofocación.

Para ocultar sus acciones, los implicados robaron la motocicleta de la víctima, la cual fue entregada a David Quevedo Molina, alias “La Putis”, para su comercialización tras desvalijarla.

Los cuatro responsables fueron detenidos y puestos a las órdenes del Ministerio Público. Este caso evidencia la violencia que enfrentan muchas mujeres y la importancia de la pronta acción policial para hacer justicia.