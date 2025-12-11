Cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, fueron detenidas por la policía local tras ser acusadas de abuso sexual contra un niño de 10 años.

La denuncia fue presentada por la abuela de la víctima, quien alertó a las autoridades sobre dicho suceso.

Los arrestados fueron identificados como José Antonio Azacón (42), Pedro Alexis Azacón (39), además de dos jóvenes de 17 años cada uno, quienes intentaron obstaculizar la labor policial y ahora enfrentar cargos adicionales por obstrucción a la justicia.

Por otro lado, en Naguanagua, estado Carabobo, funcionarios de Policarabobo detuvieron a Jhonnata Alexander Jiménez Rojas, de 39 años, señalada de abusar sexualmente de una niña de 11 años.

La madre de la menor denunció que el agresor, un familiar cercano, aprovechó la relación de confianza para inducir a la niña a actos de connotación sexual. Jiménez fue puesto a la orden de la Fiscalía para continuar con el debido proceso legal.

Las autoridades refuerzan las investigaciones y reiteran el compromiso en la protección de los derechos de los menores y la sanción de los delitos contra la infancia.