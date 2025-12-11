La candidata presidencial de la coalición progresista de centroizquierda, Jeannette Jara, cerró este miércoles su campaña electoral con un acto multitudinario en la comuna popular de Puente Alto, al suroeste de Santiago, en un ambiente festivo y cargado de optimismo, pese a que las encuestas la colocan en desventaja.

Ante miles de seguidores que la animaron al grito de «sí, se puede» y «esta elección la vamos a ganar», Jara, exministra de Trabajo en el Gobierno de Gabriel Boric, volvió a prometer mantener la estabilidad del país, fortalecer la seguridad y el crecimiento económico, proteger los escudos sociales y profundizar la lucha contra la pobreza, además de garantizar y ampliar los derechos sociales alcanzados en los últimos años.

La candidata resaltó su liderazgo y experiencia en gestión, destacando contrastes con su rival ultraderechista, José Antonio Kast, a quien acusó de incapacidad para construir diálogo y consensos.

Jara llegó al final de la campaña con la percepción de una posible remontada y la confianza de que los dos debates televisivos frente a Kast le dieron impulso en la carrera hacia La Moneda, según señalaron fuentes de su comando.

Durante el cierre, enfrentó con determinación la polémica surgida tras el debate del martes, donde se le acusó de haber usado privilegios para evitar el pago de una multa de tránsito. Jara presentó la factura que demuestra que, aunque pagó retrasada la multa de 2019, lo hizo en 2020, desmontando el bulo promovido por la ultraderecha.

Kast

Respecto a la polémica sobre sus declaraciones sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado, Jara insistió en que no la conoce personalmente, pero recordó que varios medios, incluido The Washington Post, han reportado su presunta colaboración con Estados Unidos para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Jara obtuvo el 26,8% de los votos en la primera vuelta, superando a Kast por casi tres puntos. Sin embargo, las proyecciones favorecen a Kast para la votación del domingo, debido a la suma de votos en la derecha, incluyendo al ultraderechista Johannes Kaiser y la candidata oficial Evelyn Matthei.

Quedan incógnitas por resolver como la cantidad de votos nulos o blancos que podrían influir en la elección, la cual será la primera con sufragio obligatorio, además del destino del 20% de los votos obtenidos por el populista de derecha Franco Parisi.