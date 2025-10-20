La Fuerza Armanda Nacional Bolivariana (FANB) detuvo a un hombre en el estado Lara por supuestamente transportar 49 kilos de droga, informó el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

El funcionario indicó, en una publicación en Instagram, que el sujeto transportaba 6,7 kilos de cocaína y 42,3 kilos de marihuana en un camión, con el que viajaría hasta el estado costero de Anzoátegui.

El pasado 15 de octubre, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó de la incautación de 300 kilos de droga y varios explosivos en el estado Bolívar.

A través de Instagram, indicó entonces que, durante labores en una carretera de ese estado, la Dirección de Investigaciones de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) vio a «varios sujetos armados» que notaron la presencial policial, efectuaron «varios disparos» y huyeron «hacia una zona boscosa».

El CICPC halló los 300 kilos droga, de los cuales 96 son de cocaína y 204 de marihuana, así como «10 presuntos artefactos explosivos, tipo minas rudimentarias, cuatro tipo direccionales, tres cilíndricos de color anaranjado y 32 detonadores» en «una estructura rudimentaria», detalló en esa fecha el Ministerio de Interior.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 en Venezuela se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.