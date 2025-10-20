Venezuela reinició recientemente la producción de carbón con una empresa turca, con lo que espera exportar más de 10 millones de toneladas métricas de este hidrocarburo este año.

El carbón no está sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, por lo que las autoridades venezolanas buscan otra forma de obtener ingresos para el país.

Quien está realizando la reactivación de la producción de carbón es la empresa mixta Carboturven, una asociación entre la estatal venezolana Carbozulia y la empresa turca Glenmore Dis Ticaret Ve Madencilik AS, indicaron fuentes de la compañía a la agencia de noticias Reuters.

El aumento de la producción de carbón en el país se relaciona con otros intentos del Gobierno venezolano por diversificar la economía nacional y así reducir la dependencia de la producción de petróleo.

Carboturven se constituyó en el año 2018, entre las empresas Carbozulia y Glenmore. A finales de diciembre de 2024, se reanudaron las operaciones en las minas «Paso Diablo» y «Mina Norte», luego de que estuvieran suspendidas durante varios años.

No obstante, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría aprobado proyectos de carbón para ser desarrollados en el estado Falcón.

En el primer trimestre de 2025, la producción de carbón en Venezuela se ubicó en alrededor de 3 millones de toneladas, según cifras de Carbozulia.

Es importante puntualizar que la producción venezolana de carbón está destinada casi en su totalidad para la exportación. Este hidrocarburo es de alto valor energético y de combustión más limpia.

Venezuela exporta carbón crudo a Turquía, quien lo comercializa en otras naciones de Europa y la meta para la nación caribeña es exportar 10 millones de toneladas métricas al año.