Los cuerpos presentan quemaduras por exposición solar y se desconoce si pertenecen a los jóvenes desaparecidos de las UD 145 y 146.

Este lunes por la mañana, en aguas del río Caroní —específicamente en el embalse de la represa Macagua—, fueron descubiertos dos cadáveres flotando.

Expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron al sitio, uno de los cuerpos estaba boca arriba y el otro boca abajo.

Aún no se confirma si corresponden a Aíran Alvarado Reyes de 15 años de edad y Ashleikert Eduardo Ríos Salamanca de 17 años, desaparecidos desde el 15 de diciembre. Ambos habían salido a calentar antes de practicar boxeo y no regresaron a casa.

Detalles de Vestimenta y Traslado

Uno vestía franela negra con rayas beige y estaba en ropa interior; el segundo llevaba pantalón corto negro y calzado. Por sus condiciones, ambos fueron llevados a la morgue del cementerio municipal para identificación y autopsia, que determinará si murieron por inmersión u otra causa