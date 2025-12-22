Un sismo de magnitud 6,5 sacudió este lunes parte de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, sin que las autoridades hayan activado la alerta de tsunami ni reportado daños por el momento.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, indicó en un reporte preliminar que el epicentro del terremoto se ubicó 42,1 kilómetros al noreste de Goroka, capital de la provincia de las Tierras Altas Orientales.

Esta ciudad, habitada por unas 25.000 personas, es considerada un bastión de la herencia cultural de Papúa Nueva Guinea, pues alberga comunidades originarias y celebra festivales ancestrales.

El sismo, que tuvo una profundidad de 110 kilómetros, también tuvo lugar a 63,9 kilómetros al sureste de Madang, donde se encuentra un importante puerto turístico papú, y a unos 200 kilómetros de Lae, la segunda ciudad más poblada del país.

Las autoridades no han reportado por el momento si el temblor causó víctimas en el país, situado en el suroeste del Pacífico y dentro del llamado Anillo de Fuego, una de las áreas del planeta con mayor actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría de ellos de intensidad moderada.

Otro sismo de 6,6 sacudió Lae el pasado 7 de octubre, seguido tres días después por uno de 6,0 en las aguas de Bismarck, en el norte del país, ambos sin víctimas ni daños reportados por las autoridades.

El 26 de febrero de 2018, un terremoto de magnitud 7,5 dejó más de un centenar de muertos y más de medio millón de damnificados en la región Tierras Altas de Papúa Nueva Guinea, que no ha vuelto a sufrir un fenómeno de estas características desde entonces.