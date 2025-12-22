Gremios empresariales en la frontera entre Venezuela y Colombia estiman que para 2026 se puedan concretar aspectos que dinamicen el comercio binacional, entre ellos la apertura 24 horas de los puentes binacionales.

Durante una reunión realizada recientemente en Cúcuta –Norte de Santander- en la que participaron la Cámara Colombo Venezolana Regional Oriente, Fedecámaras Táchira y la nueva junta ad hoc de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, los representantes de estos gremios empresariales también plantearon la necesidad de instalación de básculas en el puente Atanasio Girardot, así como la apertura de una ventanilla única.

Estiman que estos aspectos son «asuntos pendientes» y metas por las que trabajarán a nivel gremial el próximo año. El presidente de la Cámara Colombo Venezolana Regional Oriente, Víctor Méndez, también anunció que esperan «fortalecer el Comité Integral Empresarial Binacional para 2026 con más empresas pares gremiales de lado y lado».

El representante gremial indicó que el sector empresarial espera cerrar el año con un intercambio comercial binacional que esté por encima de los 1.300 millones, destaca una nota de La Nación.