El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el presidente de Chile, Gabriel Boric, «jamás» ha sido de izquierda, luego de que el mandatario afirmara que «el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura».

«Tú no eres izquierda nada, mamarracho (ridículo), tú eres un disfraz (…) un mal disfraz eres, jamás has sido de izquierda, un hombre de izquierda es (Salvador) Allende, ¿te pareces a Allende? ¿por qué no eres como Allende si eres de izquierda?», señaló Cabello en su programa de televisión semanal transmitido por el canal estatal VTV.

El chavista aseguró que Boric es de derecha: «te da pena decirlo, porque así son los de derecha, no lo asumen, no lo asumen, los neoliberales no dicen en ninguna parte que son neoliberales».

«Tú eres un mamarracho servil de los gringos», apostilló.

El jueves, Boric afirmó «desde la izquierda política» que «el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura», tras ser informado de la detención y posterior liberación de la líder opositora María Corina Machado luego de participar en una protesta en Caracas, un día antes de la toma de posesión de la Presidencia.

No existe libertad

«Me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana (…) tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al Gobierno», declaró desde la sureña ciudad de Concepción.

«En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como Gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela», subrayó Boric, en alusión al retiro definitivo de su entonces representante diplomático en Venezuela, Jaime Gazmuri, y a la decisión de no enviar representantes a la investidura de Maduro, cuyo triunfo en las presidenciales fue otorgado por el ente comicial venezolano.

El mandatario chileno reiteró que no reconoce el «fraude electoral que perpetuó el Gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él».