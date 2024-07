El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, habló este lunes sobre las negociaciones que mantienen representantes del Gobierno nacional con Estados Unidos. En su discurso, ofrecido en una rueda de prensa, descartó que estas conversaciones sean para “pactar una salida” del poder.

“Estados Unidos no habla con perdedores, habla con el que está y con el que se va a quedar, ellos lo saben. ¿Qué sentido tiene hablar con alguien que se va?”, dijo el oficialista.

Cabello también menospreció las hipótesis de que Nicolás Maduro esté “negociando dejar la Presidencia”, por el contrario, exhortó a los simpatizantes a “proteger Miraflores” después de las elecciones del 28 de julio, reseñó Efecto Cocuyo.

“Habrá paz en este país, no habrá violencia, no habrá guarimbas, porque actuaremos de una vez, a esos grupos no les va a quedar más remedio que reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Nosotros decimos: Vaya, vote y se queda, los de Caracas y Miranda para Miraflores, vamos a proteger el Palacio del Pueblo”, manifestó el número dos del chavismo.

Por su parte, Diosdado se pronunció en torno a la concentración de Edmundo González y María Corina Machado con estudiantes universitarios durante este fin de semana, un encuentro que se vio obstaculizado por la negación de permisos por parte de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

“¿Si irrespetan la autoridad de la UCV qué esperan que suceda el 28? ¿Alguien puede esperar que acepten cuando gane Maduro? Señores opositores, los están engañando, quieren violencia otra vez, así la agarraron con el rector de la Ucab, lo destrozaron por un acto que no permitió, da es pena”, expresó.

De la misma forma negó que haya alguna presión por parte de la administración de Maduro sobre la universidad central, esto, pese a las denuncias que se conocieron en redes sociales. “El gobierno nunca ha allanado la UCV, la estamos reparando, estaba destruida por la ineficiencia de la anterior rectora, no por falta de recursos”, sostuvo.