Ciudad Guayana.- Durante la mañana de este lunes 17 de octubre, fue notoria una irregularidad en el Colegio Monte Sacro, ubicado en el sector Core 8 de Puerto Ordaz, donde un número de estudiantes no cumplieron con los zapatos adecuados que exige la institución.

Los padres y representantes del grupo de alumnos que fue dejado en las afueras del colegio por no cumplir con el uniforme adecuado, expusieron su preocupación al equipo de Nueva Prensa Digital, calificando este acto como un atropello por parte de la directiva y personal docente de la UEC Monte Sacro.

«Nosotros en la institución tenemos un Manual de Convivencia donde tenemos establecidos los puntos más claros, habla sobre el horario de clases, el procedimiento a la hora de entrada, sobre el no uso de teléfono celular y el uniforme escolar», explicó Maritza Africano, quien mantuvo su posición como presidenta de la institución.

Asimismo, agregó que este manual debe ser respetado por todo el alumnado que hace vida dentro la institución, enfatizando que cada inicio de un nuevo año escolar los representantes reciben las reglas del plantel y firman una constancia de estar de acuerdo con el mismo.

Zapatos «negros escolares»

La presidenta Africano, recalcó su exigencia al indicar que los zapatos deben ser «negros escolares», que no pueden ser «deportivos». A su vez, aclaró que fueron alrededor de 22 alumnos que no cumplieron con el manual y por eso no le permitieron la entrada a la institución.

«El año pasado hubo uno que otro representante que manifestaron que venían de la pandemia, la crisis, y que apenas estaban empezando a trabajar. La institución cedió y fue flexible en cuanto a permitirle que entraran con otro calzado, pero ya este año no podemos permitirlo, no podemos vivir todo el tiempo con la excusa de la pandemia y la situación país», destacó.

Reunión en octubre

Africano aseguró que desde junio la institución empezó a enviar comunicados vía WhatsApp a los padres y representantes, recordando cual era la normativa con el uniforme escolar para que sus hijos cumplieran con el adecuado.

La intención del comunicado era que los padres tuviesen presente desde junio como era el calzado, pantalón y camisa que debían llevar los alumnos para cumplir con la norma.

La presidenta indicó que los primeros días de octubre se realizó una reunión donde muchos padres pidieron una prórroga para poder comprar el uniforme adecuado de sus hijo y el colegio atendiendo a su solicitud y les brindó 15 días más.

Defensoría Escolar

A pesar de que Maritza Africano sostiene que la UEC Monte Sacro respeta y se rige por el Ministerio de Educación, la Defensoría Escolar, la Lopnna y otros organismos competentes, en comunicación con un miembro de la Defensoría Escolar, se aclaró que «ninguna institución, sea pública o privada, le puede vulnerar el derecho a la educación a ningún alumno o alumna, por no cumplir con el uniforme adecuado».

«Nosotros desde la Defensoría Escolar ya estamos tomando acciones al respecto», destacó la fuente.