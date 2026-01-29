Casi cuatro décadas después de que Dirty Dancing se consolidara como un fenómeno cultural, Lionsgate ha confirmado oficialmente el desarrollo de su esperada secuela. La gran sorpresa es el regreso de Jennifer Grey, quien retomará su icónico papel de Frances ‘Baby’ Houseman.

Tras años de rumores y retrasos, el proyecto recibió luz verde.

Según informó The Hollywood Reporter, la producción ya cuenta con un equipo sólido: Nina Jacobson y Brad Simpson (productores de Los Juegos del Hambre) se unen al proyecto, mientras que Kim Rosenstock se encargará del guion.

Además de protagonizar la cinta, Grey ejercerá como productora ejecutiva.

Aunque Lionsgate asegura que los preparativos avanzan «a toda velocidad», la silla de dirección sigue vacante. Para Grey, de 65 años, este regreso es una decisión meditada.

«Me tomó tiempo reunir al equipo adecuado para proteger el legado de la original. Estoy emocionada de decir que la espera está por terminar», afirmó la actriz.

Respecto a la ausencia de Patrick Swayze, fallecido en 2009, Grey fue tajante

«No se trata de reemplazar a nadie ni de repetir la magia, sino de crear algo nuevo», sentenció.