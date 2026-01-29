El salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony y su esposa, la exreina de belleza paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron que esperan su segundo hijo.

La pareja, que se casó en 2023 en Miami, hizo el anunció en su cuenta conjunta de Instagram, dónde explicaron que «Marquito va a ser hermano mayor».

El anuncio de la llegada del segundo bebé coincide con el tercer aniversario de matrimonio de la pareja.

El bebé será el octavo hijo del el intérprete de himnos como ‘Valió la pena’ y ‘Vivir mi vida’.