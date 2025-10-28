Varios sujetos y amigos estaban reunidos compartiendo bebidas alcohólicas en un bodegón cuando ocurrió una discusión entre la víctima y otros individuos, uno de los implicados sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza a Camilo Alejandro Barrios.

El infortunado de 24 años de edad falleció en el acto, el cadáver quedó a pocos metros del bodegón que está ubicado en la estación de servicio El Prado del municipio Valencia, estado Carabobo.

Según testigos, el homicidio ocurrió pasadas las dos de la mañana, estaban varios asistentes compartiendo en el estacionamiento frente al Bodegón El Rincón. Un altercado entre algunos individuos escaló rápidamente hasta que uno de ellos, dominado por la ira, sacó un arma y disparó contra Barrios, eso fue lo que indicó uno de los presentes.

Poco después, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron al lugar para iniciar las pesquisas correspondientes, trasladando el cuerpo al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Declaró la madre del fallecido que ella intentó evitar que saliera de su hogar, le ocultó las llaves de su motocicleta; sin embargo, Barrios hizo caso omiso y pidió a un amigo que lo llevara al lugar del trágico desenlace.

Pesquisas intentan identificar al homicida, a través de las cámaras de seguridad que se hallan instaladas en los alrededores del bodegón; también indagan para saber que generó la pelea entre la víctima y el agresor.

Familiares de Camilo Alejandro, piden que se haga justicia y que el responsable sea atrapado y puesto detrás de las rejas.