Un crimen dantesco fue esclarecido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Coro, estado Falcón, la víctima respondía al nombre de Jorge Antonio Mendoza González, el mismo fue asesinado por su excuñado quien lo citó para venderle un vehículo.

El hombre de 45 años era oriundo del estado Zulia y acudió para encontrarse con el vendedor del automóvil, cuyo delincuente estaba acompañado de dos cómplices para luego atacarlo y quitarle la vida.

Según el director del Cicpc, Douglas Rico, Alirio José Domínguez Cordero, de 23 años y conocido como “Gere”, planificó junto a otros dos cómplices la muerte de Mendoza, aparentemente motivada por una deuda que la víctima no había saldado.

La investigación determinó que Mendoza fue atraído desde su residencia en la urbanización Simón Bolívar, parroquia María Baralt, municipio Simón Bolívar, estado Zulia, hacia Coro para efectuar la supuesta venta. Una vez en Falcón, Alirio y sus acompañantes cometieron el homicidio y ocultaron el cuerpo en una fosa preexcavada días antes.

El Cicpc recuperó el automóvil de la víctima como evidencia del caso, que ya fue puesto a disposición del Ministerio Público. Las pesquisas continúan para establecer más detalles y posibles motivos adicionales detrás del crimen.

